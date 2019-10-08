Зеленская рассказала, как хочет улучшить питание в школьных столовых
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская подготовила предварительный план действий по улучшению питания в школах. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, передает УНН.
"Я уже инициировала проведение первого стратегического круглого стола по улучшению питания в школах. На нем присутствовали представители органов государственной власти, эксперты и активисты, и сейчас у нас уже готов предварительный план действий. Я вижу, что каждый из участников этого проекта очень переживает за его будущее", - сказала Елена Зеленская.
Первая леди отметила, что для поддержания здоровья нужен здоровый образ жизни, физическая активность и правильное питание.
"И именно на этих вопросах я хочу сосредоточить свою деятельность как жена Президента. Сейчас почти половине учеников в школах не нравится еда в столовых - они жалуются на качество продуктов, недостаток овощей и фруктов и тому подобное. Я уверена, что вместе с большой командой единомышленников мы сможем изменить эту ситуацию к лучшему", - добавила первая леди.
Напомним, Елена Зеленская инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.