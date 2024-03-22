Атака рф по объектам энергетики: дефицита мощностей нет

В Украине после атаки рф по объектам энергетики дефицита мощностей в энергосистеме нет и пока не прогнозируется. Свет будут возвращать в три этапа. Предварительно, нужны сутки, чтобы запитать всех бытовых потребителей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Сегодняшние удары россии были направлены прежде всего против нашей энергетики. Поражено около 20 подстанций, электростанции, в частности ДнепроГЭС. Есть проблемы в нескольких регионах - сказал Шмыгаль.

По его словам, энергосистема целостная и энергосистема работает стабильно.

Благодаря дополнительной защите наших энергообъектов мы выдержали удар. Дефицита мощностей нет и пока не прогнозируется. Ремонтные бригады работают 24/7, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в украинские дома - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что свет будут возвращать в три этапа.

Первый - заживляем критическую инфраструктуру. Это теплоснабжение, водоснабжение, больницы. Второй этап - оживляем население. Третий этап - подпитываем промышленность. Предварительно, нам нужны сутки, чтобы запитать всех бытовых потребителей. Все постепенно восстановим - рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что "Укрэнерго" и Министерство энергетики будут сообщать все дополнительные детали.

Дополнение

Вследствие массированной атаки армии рф на Украину в ночь на 22 марта в четырех областях до сих пор действуют отключения света.

В Донецкой области восстановили электроснабжение и отменили графики экстренных отключений, которые ввели после массированного удара рф.

Также электроснабжение восстановлено для всех абонентов в Сумской области. Там тоже отменили графики аварийных отключений. Кроме того, электроснабжение бытовых потребителей восстановлено в Полтавской области.

На ДнепроГЭС запустили застывшее оборудование, запитаны потребители в Винницкой и Львовской областях - Минэнерго