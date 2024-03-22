Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
Атака рф на Запорожье: количество жертв увеличилось до 3
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Расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон: рашисту сообщено о подозрении
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Фальшивые документы за $3000: на Львовщине задержан мошенник, который предлагал удостоверение "водителя-экспедитора"
Британская разведка объяснила, почему зимой россияне сделали перерыв в массированных обстрелах Украины
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Оккупанты перебрасывают бетонные укрепления в сторону Бердянска - партизаны
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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Атака рф на Запорожье: количество жертв увеличилось до 3
Три человека погибли и 14 получили ранения в результате российского ракетного удара по Запорожской области.
Парламент Молдовы одобрил декларацию по поддержке вступления в ЕС
Парламент Молдовы одобрил Декларацию о европейской интеграции страны, назвав вступление в ЕС национальным приоритетом и подчеркнув преимущества, которые оно принесет с точки зрения суверенитета, демократии, экономического развития и социальной политики.
Расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон: рашисту сообщено о подозрении
32-летний российский солдат застрелил 53-летнего жителя села Мокрец Киевской области за то, что тот отказался отдать свой мобильный телефон во время оккупации. Готовятся материалы для объявления подозреваемого в международный розыск.
Атака рф на Хмельнитчину: есть аварийные отключения света, МВД показало последствия
В результате российской атаки на объекты критической инфраструктуры в Хмельницкой области произошли перебои в электроснабжении, повреждения жилых домов, есть жертвы: 2 человека погибли и по меньшей мере 8 получили ранения, сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения и устранению повреждений.
Президент ПАСЕ о массированном ударе рф: "Это лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину"
Массированная ракетная атака россии на украинские города укрепляет решимость ПАСЕ поддерживать Украину.
Фальшивые документы за $3000: на Львовщине задержан мошенник, который предлагал удостоверение "водителя-экспедитора"
На Львовщине пограничники и полиция задержали мошенника, который предлагал фальшивые удостоверения "экспедитора" за $3000 для пересечения границы.
Британская разведка объяснила, почему зимой россияне сделали перерыв в массированных обстрелах Украины
После месячного перерыва россия возобновила широкомасштабные авиаудары по Украине, в которых приняли участие по меньшей мере 10 бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31, выпустив более 20 ракет по Киеву.
Исполняющим обязанности директора "Киевпастранса" назначили Евгения Пушкова
"Киевпастранс" временно возглавит Евгений Пушков. Он будет исполнять обязанности генерального директора коммунального предприятия.
Оккупанты перебрасывают бетонные укрепления в сторону Бердянска - партизаны
российские оккупанты строят новую линию обороны в Запорожской области, сейчас перемещают бетонные укрепления в сторону временно оккупированного Бердянска.
Документы об образовании теперь есть в "Дії"
Приложение "Дія" теперь позволяет пользователям просматривать и восстанавливать свои образовательные документы, такие как аттестаты, дипломы и научные степени.