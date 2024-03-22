Атака рф на Запорожье: количество жертв увеличилось до 3

В Запорожской области в результате массированной атаки рф уже известно о трех погибших, сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Количество погибших от вражеского ракетного обстрела Запорожья увеличилось до 3-х человек - написал Федоров в соцсетях.

Ранее Федоров сообщал об одном погибшем, количество раненых возросло до 14 жителей. Еще 2 человека считаются пропавшими без вести.

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