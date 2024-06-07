Атака рф на Полтавщину: из-под завалов разрушенного дома спасли женщину

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев час назад • 25941 просмотра

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области 4 часа назад • 101513 просмотра

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики 7 часов назад • 112788 просмотра

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников 7 часов назад • 115358 просмотра