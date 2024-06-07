Атака рф на Полтавщину: из-под завалов разрушенного дома спасли женщину

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  64444 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  62527 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  80772 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  78730 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  77841 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  66334 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  71892 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113842 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  111427 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113720 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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Омбудсман предложил ввести в Украине День национальных меньшинств

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Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: суд отправил 73-летнего подозреваемого под домашний арест

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Глава Одесской ОВА назвал "нереальным" захват Одессы

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Под Киевом в квартире взорвался литиевый аккумулятор, пострадал мужчина

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Атака рф на Полтавщину: из-под завалов разрушенного дома спасли женщину

Женщина была спасена из-под завалов разрушенного дома в Полтавской области после нападения России и госпитализирована в тяжелом состоянии.

Война •   •  5487 просмотра
Атака рф на Полтавщину: из-под завалов разрушенного дома спасли женщину

Сборная Украины по футболу встретится с Польшей в товарищеском матче в Варшаве: кто вошел в заявку

В товарищеском матче на Национальном стадионе в Варшаве сборная Украины встретится с Польшей в составе 26 игроков, включая Ярмоленко, Малиновского, Мудрика и Зинченко. В последнем рейтинге ФИФА Польша занимает 28-е место, а Украина-22-е.

спорт •   •  4619 просмотра
Сборная Украины по футболу встретится с Польшей в товарищеском матче в Варшаве: кто вошел в заявку

Омбудсман предложил ввести в Украине День национальных меньшинств

Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец предложил ввести 7 ноября день национальных меньшинств, чтобы чтить права этнических общин, а кроме того - создать дома для национальных меньшинств и выделить финансирование на государственную программу защиты прав меньшинств.

Общество •   •  5738 просмотра
Омбудсман предложил ввести в Украине День национальных меньшинств

Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: суд отправил 73-летнего подозреваемого под домашний арест

73-летний подозреваемый в хулиганстве, который агрессивно вел себя в отношении волонтера в Киеве, был помещен под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

Киев •   •  8852 просмотра
Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: суд отправил 73-летнего подозреваемого под домашний арест

ГБР разоблачило схему по присвоению имущества "Киевгорстроя" на почти 300 миллионов гривен

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили незаконную схему присвоения недвижимого имущества стоимостью более 282 миллионов гривен, принадлежащего ПАО "ХК "Киевгорстрой".

Киев •   •  8569 просмотра
ГБР разоблачило схему по присвоению имущества "Киевгорстроя" на почти 300 миллионов гривен

Глава Одесской ОВА назвал "нереальным" захват Одессы

Глава Одесской ОВА назвал "нереальным" захват Одессы.

Война •   •  10230 просмотра
Глава Одесской ОВА назвал "нереальным" захват Одессы

Под Киевом в квартире взорвался литиевый аккумулятор, пострадал мужчина

Литиевый аккумулятор взорвался в квартире на пятом этаже в Софиевской Борщаговке Киевской области, в результате чего мужчина получил ожоги второй степени.

Криминал и ЧП •   •  8136 просмотра
Под Киевом в квартире взорвался литиевый аккумулятор, пострадал мужчина

В УЗ нашли способ снизить потребление электроэнергии: корректируют график движения пригородных электричек

"Укрзализныця" временно корректирует расписание движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине, чтобы снизить потребление электроэнергии и избежать отключений электроэнергии, сохраняя при этом самое важное железнодорожное сообщение для пассажиров пригородных поездов.

Общество •   •  9299 просмотра
В УЗ нашли способ снизить потребление электроэнергии: корректируют график движения пригородных электричек

Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе: есть попадание

7 июня российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре, в том числе по частному дому, в Полтавской области Украины.

Война •   •  9271 просмотра
Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе: есть попадание

Марченко о доплате военным в 70 тыс. гривен: выплачивается вовремя и в полном объеме

Денежная выплата в размере 70 тыс. гривен военнослужащим за пребывание на передовой сроком до 30 дней выплачивается своевременно и в полном объеме, без каких-либо жалоб на задержки или отсутствие доплат, сообщил министр финансов Украины.

Война •   •  8708 просмотра
Марченко о доплате военным в 70 тыс. гривен: выплачивается вовремя и в полном объеме