Атака рф на Полтавщину: з-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку
Київ • УНН
Жінка була врятована з-під завалів зруйнованого будинку в Полтавській області після нападу росії і госпіталізована у важкому стані.
На Полтавщині після атаки рф з-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
"З-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Її госпіталізували у важкому стані. Інформація оновлюється", - повдіомив Пронін.
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Як повідомляв УНН, росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. За попередньою інформацією є влучання у приватний будинок.