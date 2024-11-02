Атака рф на Киев: обломки упали в шести районах

В шести районах Киева зафиксировано падение обломков в результате атаки российских войск дронами, один человек пострадал, сообщили в КГВА в субботу в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на эту минуту, в результате атаки дронов вооруженных сил рф по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков уже в шести районах столицы - в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском