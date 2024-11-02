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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 83492 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 102627 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 104571 просмотра

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Киев: обломки упали в шести районах

Атака рф на Киев: обломки упали в шести районах

Киев  •  УНН

07:25 • 4163 просмотра

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В шести районах Киева зафиксировано падение обломков от атаки российских дронов. В результате атаки один человек пострадал, а в Шевченковском районе произошло возгорание нежилого здания.

В шести районах Киева зафиксировано падение обломков в результате атаки российских войск дронами, один человек пострадал, сообщили в КГВА в субботу в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на эту минуту, в результате атаки дронов вооруженных сил рф по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков уже в шести районах столицы - в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском

- сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Перед этим сообщалось, что в Шевченковском районе, по предварительной информации, вследствие падения обломков произошло возгорание многоэтажном нежилом доме.

Как указано, точно известно об одном пострадавшем. Все пожары, по данным КГВА, ликвидированы.

В Киеве ликвидировали пожар в многоэтажном доме после атаки дронов2 ноября 2024, 06:21 • 10500 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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