Атака рф на Киев: обломки упали в шести районах
Киев • УНН
В шести районах Киева зафиксировано падение обломков от атаки российских дронов. В результате атаки один человек пострадал, а в Шевченковском районе произошло возгорание нежилого здания.
В шести районах Киева зафиксировано падение обломков в результате атаки российских войск дронами, один человек пострадал, сообщили в КГВА в субботу в Telegram, пишет УНН.
По состоянию на эту минуту, в результате атаки дронов вооруженных сил рф по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков уже в шести районах столицы - в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском
Перед этим сообщалось, что в Шевченковском районе, по предварительной информации, вследствие падения обломков произошло возгорание многоэтажном нежилом доме.
Как указано, точно известно об одном пострадавшем. Все пожары, по данным КГВА, ликвидированы.
В Киеве ликвидировали пожар в многоэтажном доме после атаки дронов2 ноября 2024, 06:21 • 10500 просмотров