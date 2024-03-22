Атака рф на Хмельнитчину: есть аварийные отключения света, МВД показало последствия

В Хмельницкой области в результате атаки российских войск, из-за которой были повреждены объекты критической инфраструктуры, есть повреждения электросети, соответственно - аварийные отключения. Сейчас заживили критическую инфраструктуру области, над возвращением света в дома идет работа. Об этом в пятницу сообщили в "Хмельницкоблэнерго", пишет УНН.

Детали

Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил, что из-за очередной атаки врага на Хмельницкую область "повреждены объекты критической инфраструктуры, жилые дома".

По данным "Хмельницкоблэнерго", "в Хмельницкой области в результате вражеской атаки есть повреждения электросетей, соответственно есть аварийные отключения электрической энергии".

А уже позже в "Хмельницкоблэнерго" сообщили, что "энергетики запитали критическую инфраструктуру области, продолжают перезапитывать дома и объекты бытовых и небытовых потребителей по аварийной схеме питания".

"По состоянию на 11:00 электрическая энергия отсутствует частично в 42 населенных пунктах области, полностью - в 63", - отметили в "Хмельницкоблэнерго" в Telegram.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что "поврежден и разрушен ряд жилых домов, повреждены сотни квартир в многоэтажках, повреждены десятки автомобилей".

"Благодаря оперативной работе всех служб восстановлено водоснабжение и работа канализационного хозяйства. Также восстановлено теплоснабжение и подача горячей воды. Есть перебои с электроснабжением, сейчас запитано более 50% потребителей. Образовательные и медицинские учреждения работают без перебоев", - отметил мэр Хмельницкого в Telegram.

По словам Тюрина слов, в области 2 погибших, есть раненые, под завалами идут поиски людей.

"Из-под завалов спасли 21-летнюю девушку, которая полтора часа была на связи по телефону. Она госпитализирована, оказывается необходимая помощь", - отметил Тюрин в Facebook.

МВД Украины обнародовало последствия вражеской атаки на Хмельницкую область.

Атака рф на Хмельнитчину: известно о 2 погибших и по меньшей мере 8 раненых - МВД