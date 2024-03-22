Атака рф на Хмельнитчину: есть аварийные отключения света, МВД показало последствия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  12959 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  122690 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  129277 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  181408 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125033 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137177 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129738 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142660 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145615 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133736 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  317450 просмотра

Атака рф на Хмельнитчину: есть аварийные отключения света, МВД показало последствия

В результате российской атаки на объекты критической инфраструктуры в Хмельницкой области произошли перебои в электроснабжении, повреждения жилых домов, есть жертвы: 2 человека погибли и по меньшей мере 8 получили ранения, сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения и устранению повреждений.

Война •   •  11923 просмотра
Атака рф на Хмельнитчину: есть аварийные отключения света, МВД показало последствия

Президент ПАСЕ о массированном ударе рф: "Это лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину"

Массированная ракетная атака россии на украинские города укрепляет решимость ПАСЕ поддерживать Украину.

Война •   •  14151 просмотра
Президент ПАСЕ о массированном ударе рф: "Это лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину"

Фальшивые документы за $3000: на Львовщине задержан мошенник, который предлагал удостоверение "водителя-экспедитора"

На Львовщине пограничники и полиция задержали мошенника, который предлагал фальшивые удостоверения "экспедитора" за $3000 для пересечения границы.

Криминал и ЧП •   •  12815 просмотра
Фальшивые документы за $3000: на Львовщине задержан мошенник, который предлагал удостоверение "водителя-экспедитора"

Британская разведка объяснила, почему зимой россияне сделали перерыв в массированных обстрелах Украины

После месячного перерыва россия возобновила широкомасштабные авиаудары по Украине, в которых приняли участие по меньшей мере 10 бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31, выпустив более 20 ракет по Киеву.

Война •   •  16190 просмотра
Британская разведка объяснила, почему зимой россияне сделали перерыв в массированных обстрелах Украины

Исполняющим обязанности директора "Киевпастранса" назначили Евгения Пушкова

"Киевпастранс" временно возглавит Евгений Пушков. Он будет исполнять обязанности генерального директора коммунального предприятия.

Общество •   •  15537 просмотра
Исполняющим обязанности директора "Киевпастранса" назначили Евгения Пушкова

Оккупанты перебрасывают бетонные укрепления в сторону Бердянска - партизаны

российские оккупанты строят новую линию обороны в Запорожской области, сейчас перемещают бетонные укрепления в сторону временно оккупированного Бердянска.

Война •   •  14576 просмотра
Оккупанты перебрасывают бетонные укрепления в сторону Бердянска - партизаны

Документы об образовании теперь есть в "Дії"

Приложение "Дія" теперь позволяет пользователям просматривать и восстанавливать свои образовательные документы, такие как аттестаты, дипломы и научные степени.

Общество •   •  12965 просмотра
Документы об образовании теперь есть в "Дії"

Массированная атака рф унесла жизни 3 человек, еще по меньшей мере 15 ранены - Генпрокурор

Массированная атака рф на Украину привела к гибели по меньшей мере 3 человек, более 15 раненых в 2 областях и повреждению инфраструктуры.

Война •   •  14861 просмотра
Массированная атака рф унесла жизни 3 человек, еще по меньшей мере 15 ранены - Генпрокурор

Армия рф 17 раз ударила по жилым застройкам Донетчины: погибли два человека, еще двое - ранены

Российская армия 17 раз обстреляла жилые кварталы в Донецкой области, в результате чего два человека погибли и еще двое получили ранения.

Общество •   •  16669 просмотра
Армия рф 17 раз ударила по жилым застройкам Донетчины: погибли два человека, еще двое - ранены

Энергетики восстановили электроснабжение для бытовых потребителей на Полтавщине

Электроснабжение бытовых потребителей в Полтавской области восстановлено, но 33 юридических потребителя остаются обесточенными.

Общество •   •  14910 просмотра
Энергетики восстановили электроснабжение для бытовых потребителей на Полтавщине