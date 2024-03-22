Атака рф на Харьков: в ОВА сообщили, что город фактически полностью без света, в мэрии говорят о проблемах с водоснабжением

Российские войска в ночь на 22 марта атаковали Харьков. Захватчики нанесли более 15 ударов по объектам энергетики. Город фактически полностью без света, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики. Город фактически полностью без света. Все экстренные службы уже работают - написал Синегубов в Telegram.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, "из-за обесточивания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением". "Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт - перевозки будут осуществлять автобусы по схеме блэкаута", - отметил Терехов в Telegram.

"В связи с тем, что враг сегодня нанес удары по энергоструктуре Харькова и вывел ее из строя, в городе не работают светофоры. Обращаюсь к водителям с просьбой быть максимально осторожными на дорогах, чтобы избежать аварий", - сообщил также Терехов.

Мэр города указал, что открыты все пункты несокрушимости, при необходимости можно обращаться к ним.

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