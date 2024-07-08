В Кривом Роге - 47 пострадавших, из них 9 в тяжелом состоянии, в Днепре - 12 пострадавших, из них 5 госпитализированы, 1 - в тяжелом состоянии, сообщил обновленные данные об атаке рф на Днепропетровскую область глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

В Кривом Роге по состоянию на сейчас 47 пострадавших. Девять в тяжелом состоянии. В Днепре - 12 пострадавших. Пятеро из них госпитализированы. Один человек - "тяжелый" - сообщил Лысак в Telegram.

Дополнение

По данным Офисе Генпрокурора, 8 июля военные рф осуществили массированный ракетный обстрел Днепропетровщины. Из-за вражеской атаки по городу Кривой Рог было известно об 11 жертвах. Повреждения получило промышленное предприятие.

Удар рф по Кривому Рогу: уже известно об 11 погибших, завтра в городе День траура

Как указали в Офисе Генпрокурора, 8 июля вооруженные силы рф нанесли в частности ракетный удар по городу Днепр. Сообщалось об одном погибшем. Повреждены многоэтажный дом, предприятие, СТО.

Из-за атаки рф на Днепр есть погибший и 6 пострадавших