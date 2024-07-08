Киев • УНН
В Кривом Роге - 47 пострадавших, из них 9 в тяжелом состоянии, в Днепре - 12 пострадавших, из них 5 госпитализированы и 1 в тяжелом состоянии.
В Кривом Роге - 47 пострадавших, из них 9 в тяжелом состоянии, в Днепре - 12 пострадавших, из них 5 госпитализированы, 1 - в тяжелом состоянии, сообщил обновленные данные об атаке рф на Днепропетровскую область глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
В Кривом Роге по состоянию на сейчас 47 пострадавших. Девять в тяжелом состоянии. В Днепре - 12 пострадавших. Пятеро из них госпитализированы. Один человек - "тяжелый"
Дополнение
По данным Офисе Генпрокурора, 8 июля военные рф осуществили массированный ракетный обстрел Днепропетровщины. Из-за вражеской атаки по городу Кривой Рог было известно об 11 жертвах. Повреждения получило промышленное предприятие.
Удар рф по Кривому Рогу: уже известно об 11 погибших, завтра в городе День траура 8 июля 2024, 10:37 • 43885 просмотров
Как указали в Офисе Генпрокурора, 8 июля вооруженные силы рф нанесли в частности ракетный удар по городу Днепр. Сообщалось об одном погибшем. Повреждены многоэтажный дом, предприятие, СТО.
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