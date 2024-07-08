В результате вражеского удара по Днепру сегодня утром известно об одном погибшем мужчине, и 6 пострадавших. Также в Кривом Роге количество раненых возросло до 37-ми, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В городе погиб мужчина. На эту минуту известно о 6 пострадавших. Один человек в тяжелом состоянии. Растет количество раненых в Кривом Роге. Сейчас их 37. Всю информацию уточняем - написал Лысак.