Атака рф "Кинжалами" продолжается: ВС ВСУ предупредили западные области

Атака рф ракетами "Кинжал" продолжается, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Кинжал на Ивано-Франковщину", - указали в ВС ВСУ.

"Кинжал с Житомирщины на Хмельнитчину" - добавили в ВС ВСУ.

Перед этим ВС ВСУ сообщили о "Кинжале на севере Хмельницкой области курсом на Тернопольщину", а также "еще кинжале на Житомирщине курсом на юго-запад".

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