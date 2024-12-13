Атака рф "Кинжалами" продолжается: ВС ВСУ предупредили западные области
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщают о движении российских ракет «Кинжал» над несколькими западными областями. Ракеты зафиксированы над Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой областями с движением в сторону Тернопольщины и Львовщины.
Атака рф ракетами "Кинжал" продолжается, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
"Кинжал на Ивано-Франковщину", - указали в ВС ВСУ.
"Кинжал с Житомирщины на Хмельнитчину" - добавили в ВС ВСУ.
Перед этим ВС ВСУ сообщили о "Кинжале на севере Хмельницкой области курсом на Тернопольщину", а также "еще кинжале на Житомирщине курсом на юго-запад".
Еще одни пуски "Кинжалов" - Львовская ОВА13 дек. 2024, 07:04 • 11220 просмотров