Атака на аэродром морозовск: источники сообщают о спецоперации СБУ с военными и Силами обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожено

В морозовске в рф, где ночью раздавались взрывы, атаковали одноименный аэродром. Операцию провела СБУ вместе с военными и Силами обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожено, сообщил УНН информированный источник.

Детали

Как сообщил источник, атаку на аэродром морозовск провела СБУ вместе с военными и Силами обороны.

По данным собеседника, на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34 - именно такие самолеты россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.

"Уничтожено не менее 6 военных самолетов рф, а еще 8 получили существенные повреждения. Кроме техники, около 20 военных рашистов стали "двухсотыми" или "трехсотыми", - сообщил источник.

"Это важная спецоперация, которая значительно сократит боевой потенциал рашистов", - отметил источник.

В рф ночью и утром было "громко": сообщалось о взрывах в районах аэродромов в ряде российских регионов