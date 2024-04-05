В рф ночью и утром было "громко": сообщалось о взрывах в районах аэродромов в ряде российских регионов

В рф сегодня ночью сообщили о взрывах и дронах в ряде регионов - в частности, в ейске, энгельсе, морозовске, курске. минобороны рф утверждает о 53 "уничтоженных" или "перехваченных" дронах над ростовской, саратовской, курской, белгородской областями и краснодарским краем, пишет УНН.

Детали

Как сообщают российские телеграм-каналы, ночью более 10 взрывов прозвучало над ейском в краснодарском крае рф, отмечалось, что, по предварительной информации, над городом работала ПВО. Как рассказали SHOT местные жители, все началось около 3 часов ночи, кроме громких "хлопков" также был слышен звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и военного городка. Впоследствии глава района роман бублик сообщил об "атаке" на ейский район и что разрушений нет. При этом сообщалось, что летело "по аэродрому".

В энгельсе саратовской области рф, где базируются российские тяжелые бомбардировщики, якобы ликвидировали БПЛА, сообщил губернатор саратовской области роман бусаргин в телеграм-канале: "В энгельсе сегодня рано утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет". Сообщается, что в местном паблике писали о взрывах. Также СМИ писали, что в паблике заявляли о взрывах именно вблизи аэродрома.

Также сообщалось, что серия взрывов прогремела над морозовском в ростовской области рф в начале первого ночи, SHOT сообщал, что, предположительно, беспилотники пытались атаковать местный аэродром. Губернатор ростовской области василий голубев сообщал, что якобы "в морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА". Местные жители рассказали одному из российских телеграм-каналов, что речь идет о более 15 воздушных целях. Они также видели взрыв на земле.

В российском курске и области ночью и утром сообщали о БПЛА и пожарах. Местный губернатор роман старовойт подтвердил.

минобороны рф утром заявило о якобы перехвате и уничтожении ПВО дронов - над территориями ростовской (44 БпЛА), саратовской (1 БпЛА), курской (1 БпЛА) и белгородской (1 БпЛА) областей, а также над территорией краснодарского (6 БпЛА) края.

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