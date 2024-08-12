Артиллерия и "Искандер-М" с кассетным боеприпасом: после российского обстрела, на Николаевщине повреждены частные дома
Киев • УНН
Российские войска обстреляли несколько общин Николаевской области. Зафиксированы удары артиллерии, FPV-дронов и баллистической ракеты 'Искандер-М'. Повреждены частные дома, пострадавших нет.
В Николаевской области за прошедшую пострадали ряд общин в двух районах. Пострадавших нет, но враг нанес разрушения частным зданиям.
Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал Николаевской областной военной администрации и данные ОК "Юг".
Детали
Относительно вражеских обстрелов в Николаевской области за минувшие сутки:
- Утром, 11 августа, в 07:00 и 07:55 враг атаковал двумя FPV-дронами с. Дмитровка Куцурубской общины. В результате чего, повреждены два частных дома. Пострадавших нет.
- Вчера, 11 августа, в 09:04, 09:30 и 14:31 враг осуществлял артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. В результате одного из обстрелов в с. Ивановка поврежден частный дом. Пострадавших нет.
- Также вчера, 11 августа, в 16:51 враг нанес артиллерийский обстрел по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
Вознесенский район:
- Вчера, 11 августа, в 22:30 враг атаковал баллистикой, вероятно кассетным боеприпасом типа "Искандер-М" по открытому участку местности за пределами населенных пунктов района. Пострадавших нет.
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