Артиллерия и "Искандер-М" с кассетным боеприпасом: после российского обстрела, на Николаевщине повреждены частные дома

В Николаевской области за прошедшую пострадали ряд общин в двух районах. Пострадавших нет, но враг нанес разрушения частным зданиям.

Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал Николаевской областной военной администрации и данные ОК "Юг".

Детали

Относительно вражеских обстрелов в Николаевской области за минувшие сутки:

Утром, 11 августа, в 07:00 и 07:55 враг атаковал двумя FPV-дронами с. Дмитровка Куцурубской общины. В результате чего, повреждены два частных дома. Пострадавших нет.

Вчера, 11 августа, в 09:04, 09:30 и 14:31 враг осуществлял артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. В результате одного из обстрелов в с. Ивановка поврежден частный дом. Пострадавших нет.



Также вчера, 11 августа, в 16:51 враг нанес артиллерийский обстрел по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.



Вознесенский район:

Вчера, 11 августа, в 22:30 враг атаковал баллистикой, вероятно кассетным боеприпасом типа "Искандер-М" по открытому участку местности за пределами населенных пунктов района. Пострадавших нет.

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