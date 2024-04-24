Армия рф за сутки ранила еще семерых жителей Донетчины

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области семеро местных жителей получили ранения. Об этом в среду сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 23 апреля россияне ранили 7 жителей Донецкой области: 5 в Константиновке, 1 в Нью-Йорке и Красногоровке - написал Филашкин в соцсетях.

Дополнение

Общее количество жертв россиян с 24 февраля 2022 года составляет 1933 погибших и 4828 раненых. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, АЗС и газопроводы, есть погибший и 5 раненых - ОВА