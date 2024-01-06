Армия рф утром ударила по Никополю: есть погибший, среди раненых - 16-летняя

Российские войска сегодня утром ударили из артиллерии по Никополю в Днепропетровской области, погиб мужчина, ранены еще один мужчина и 16-летняя девушка, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

россияне убили 45-летнего мужчину. И ранили 16-летнюю девочку и мужчину 66 лет. Это произошло утром. Враг ударил артиллерией по Никополю - написал Лысак в Telegram.

Детали

В городе, по его словам, повреждены 13 частных домов и 6 хозяйственных построек. Задело несколько автомобилей, линии электропередачи, газопровод.

Информация о последствиях обстрела еще уточняется, отметил он.

россияне вечером обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области - ОВА