Армия рф утром ударила по Никополю: есть погибший, среди раненых - 16-летняя
Киев • УНН
В результате обстрела Никополя российской артиллерией один человек погиб и двое получили ранения
Российские войска сегодня утром ударили из артиллерии по Никополю в Днепропетровской области, погиб мужчина, ранены еще один мужчина и 16-летняя девушка, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
россияне убили 45-летнего мужчину. И ранили 16-летнюю девочку и мужчину 66 лет. Это произошло утром. Враг ударил артиллерией по Никополю
Детали
В городе, по его словам, повреждены 13 частных домов и 6 хозяйственных построек. Задело несколько автомобилей, линии электропередачи, газопровод.
Информация о последствиях обстрела еще уточняется, отметил он.
россияне вечером обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области - ОВА06 январь 2024, 07:24 • 21082 просмотра
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