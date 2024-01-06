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29 березня, 17:57 • 110819 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 132612 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 166396 перегляди

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29 березня, 07:30 • 141882 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 134387 перегляди

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28 березня, 17:13 • 145754 перегляди

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28 березня, 16:27 • 146651 перегляди

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Армія рф вранці вдарила по Нікополю: є загиблий, серед поранених - 16-річна

Армія рф вранці вдарила по Нікополю: є загиблий, серед поранених - 16-річна

Київ • УНН

 • 30908 перегляди

Внаслідок обстрілу Нікополя російською артилерією одна людина загинула і двоє отримали поранення

Російські війська сьогодні вранці вдарили з артилерії по Нікополю у Дніпропетровській області, загинув чоловік, поранено ще одного чоловіка і 16-річну дівчину, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

росіяни вбили 45-річного чоловіка. Та поранили 16-річну дівчинку і чоловіка 66 років. Це сталося вранці. Ворог вдарив артилерією по Нікополю

- написав Лисак у Telegram.

Деталі

У місті, з його слів, пошкоджені 13 приватних будинків та 6 господарських споруд. Зачепило кілька автомобілів, лінії електропередачі, газогін.

Інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється, зазначив він.

росіяни ввечері обстріляли Нікопольщину у Дніпропетровській області - ОВА06.01.24, 09:24 • 29645 переглядiв

Юлія Шрамко

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