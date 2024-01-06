Армія рф вранці вдарила по Нікополю: є загиблий, серед поранених - 16-річна
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу Нікополя російською артилерією одна людина загинула і двоє отримали поранення
Російські війська сьогодні вранці вдарили з артилерії по Нікополю у Дніпропетровській області, загинув чоловік, поранено ще одного чоловіка і 16-річну дівчину, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
росіяни вбили 45-річного чоловіка. Та поранили 16-річну дівчинку і чоловіка 66 років. Це сталося вранці. Ворог вдарив артилерією по Нікополю
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У місті, з його слів, пошкоджені 13 приватних будинків та 6 господарських споруд. Зачепило кілька автомобілів, лінії електропередачі, газогін.
Інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється, зазначив він.
росіяни ввечері обстріляли Нікопольщину у Дніпропетровській області - ОВА06.01.24, 09:24 • 29645 переглядiв