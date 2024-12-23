Армия РФ сократила количество атак БПЛА в декабре: в британской разведке назвали причину
Киев • УНН
В декабре рф запустила в три раза меньше дронов по Украине, чем в ноябре - около 850 против 2300. Британская разведка объясняет это погодными условиями и прогнозирует дальнейшие атаки более 1500 БПЛА ежемесячно.
В ноябре российские войска запустили по Украине около 2300 беспилотников. В декабре же Украину атаковали около 850 вражеских дронов. В британской разведке объясняют сокращение количества налетов в декабре облачной погодой, сообщает УНН со ссылкой на новый отчет Минобороны Великобритании.
Детали
Как говорится в сводке, в ноябре россия запустила на территорию Украины около 2300 беспилотных летательных аппаратов одностороннего нападения различных типов, снова превысив показатели за предыдущий месяц.
Отмечается, что ежемесячное количество БПЛА постоянно увеличивается на протяжении всего 2024 года, значительное увеличение наблюдается с июля 2024 года - более чем на 200 единиц по сравнению с предыдущим месяцем.
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Вполне вероятно, что в сентябре-ноябре 2024 года до 50-60% от общего количества запусков были "ложными" дронами-камикадзе. Это меньшие по размеру и менее дорогие дроны, чем класса Shahed. Они призваны усложнить оборону Украины путем насыщения или запутывания радиолокационной картины, заставляя украинские команды ПВО работать больше, надеясь со временем вызвать усталость. Некоторые из систем-приманок, вероятно, несут небольшую полезную нагрузку (до 5 кг) взрывчатого вещества, что в конечном итоге делает их не менее опасными, если они достигнут цели.
Темпы роста с октября по ноябрь снизились по сравнению с предыдущими месяцами. Данные по запускам в декабре 2024 года свидетельствуют, что на данный момент совершено около 850 запусков. Однако, вероятно, погода повлияла на операции в декабре, о чем свидетельствуют некоторые ночи со значительно большими волнами после периода низкой или нулевой активности
В Минобороны Британии считают, что при отсутствии влияния на пусковые площадки и производство, вероятно, россия сможет поддерживать количество запусков, которое, по крайней мере, превышает 1500 в месяц. Российские БПЛА обеспечивают покрытие целей на всей территории Украины, что позволяет россии поддерживать давление и пополнять запасы авиационных ракет большой дальности.
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