За сутки российские войска обстреляли Харьковскую область 16 управляемыми авиабомбами, 3 ракетами и FPV-дроном. Повреждены гражданские объекты в нескольких районах, пострадавших нет.
российские войска за сутки атаковали населенные пункты Харьковской области 16 КАБами, тремя ракетами различного типа и одним FPV-дрон. Обошлось без пострадавших, есть повреждения. Об этом в воскресенье сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"За сутки по Харьковской области враг применил против гражданских людей и гражданских объектов инфраструктуры 16 КАБ, 3 ракеты различного типа, 1 FPV-дрон", - написал Синегубов.
По его словам, в ночь на 4 августа россияне ударили по поселку Песчаное Чугуевского района. В результате обстрела повреждены шесть домов.
За прошедшие сутки вражеские обстрелы фиксировались:
На Полтавщині через обстріли рф пошкоджена залізнична інфраструктура, є суттєві затримки поїздів 4 августа 2024, 06:19 • 19615 просмотров