российские войска за сутки атаковали населенные пункты Харьковской области 16 КАБами, тремя ракетами различного типа и одним FPV-дрон. Обошлось без пострадавших, есть повреждения. Об этом в воскресенье сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"За сутки по Харьковской области враг применил против гражданских людей и гражданских объектов инфраструктуры 16 КАБ, 3 ракеты различного типа, 1 FPV-дрон", - написал Синегубов.

По его словам, в ночь на 4 августа россияне ударили по поселку Песчаное Чугуевского района. В результате обстрела повреждены шесть домов.

За прошедшие сутки вражеские обстрелы фиксировались:

19:28 м. Харьков, Шевченковский р-н. Обстрел по открытой территории. Без пострадавших и разрушений.

23:00 м. Чугуев. В результате ракетного удара повреждена гражданская инфраструктура. Без пострадавших.



18:02 Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Соболевка, за пределами. В результате обстрела горела трава.



15:22 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, за пределами населенного пункта. В результате обстрела горела трава.



15:15 Купянский район, г. Купянск. В результате обстрела горел частный дом и две хозяйственные постройки.



14:52 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела БПЛА горел дом.



14:42 Купянский р-н, Ольховатская ТГ, возле с. Приколотное, за пределами. В результате обстрела горела трава.



13:05 Купянский р-н, с. Пристин. В результате обстрела КАБ горела хозяйственная постройка.



13:05 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Глушковка. В результате обстрела ФАБ-250 горела трава.



12:15 Купянский район, Великобурлукская ТГ, с. Малый Бурлук, за пределами населенного пункта. В результате обстрела горела трава на площади 2,5 га.



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