Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и вертолета: 42 взрыва

Российские войска в течение суток восемь раз обстреляли пограничье Черниговской области из различных видов оружия, в том числе с вертолета, вызвав 42 взрыва. Об этом сообщило во вторник Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"Российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства. В течение суток российские войска в восьми случаях нанесли удары из разного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 42 взрыва", - сообщили в региональном представительстве ГПСУ в Facebook.

Как указано, зафиксированы вражеские обстрелы:

Новгород-Северская громада: 3 взрыва (приходы, вероятно, из миномета 120 мм) в направлении н.п. Гремяч.

Семеновская громада: 38 взрывов (приходы, вероятно, из миномета 120 мм) и 1 взрыв (приход, вероятно, НАР, запущенная с вертолета врага), в направлении н.п. Леонивка, Тимоновичи, Лубяное и Лесковщина.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

По данным ОК "Север", в Тимоновичах в результате обстрела повреждены 2 частных дома.

В Черниговской области враг за неделю ударил по 19 населенным пунктам, из-за обстрелов произошли обесточивания - ОВА