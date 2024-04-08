В Черниговской области враг за неделю ударил по 19 населенным пунктам, из-за обстрелов произошли обесточивания - ОВА

За прошедшую неделю враг 47 раз обстрелял 19 населенных пунктов Черниговской области, оставив без электроснабжения более 1200 потребителей, сообщил в понедельник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

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"За прошедшую неделю враг 47 раз обстрелял 19 населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 218 взрывов", - сообщил Чаус в Telegram.

По его словам, применяются различные виды вооружения, в том числе авиация.

"Из-за обстрелов без электроснабжения остались более 1200 абонентов", - отметил глава ОВА.

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