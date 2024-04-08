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В Черниговской области враг за неделю ударил по 19 населенным пунктам, из-за обстрелов произошли обесточивания - ОВА
За прошлую неделю враг 47 раз обстрелял 19 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 218 взрывов и оставив без электроснабжения свыше 1200 абонентов.
Необычное зрелище на Сицилии: вулкан Этна вздымает в небо дымовые кольца
Вулкан Этна, самый активный вулкан Европы на Сицилии, выпускает редкие дымовые кольца, поднимающиеся высоко в небо - явление, известное как "вулканические вихревые кольца", вызванное взрывами газовых пузырьков над магматической камерой.
россияне сбросили КАБ-250 на Торецк, нанесли два авиаудара по Очеретино: последствия атак рф на Донецкую область
В Донецкой области российские войска совершили 10 обстрелов, сбросив бомбу КАБ-250 на Торецк, проведя два авиаудара по Очеретино, в результате которых были повреждены здания, и повредив газопровод в Константиновке, что привело к жертвам и значительным повреждениям гражданской инфраструктуры.
Армия рф ночью атаковала высоковольтную подстанцию в Запорожской области, ограничения электричества применяются на Харьковщине и в Криворожском районе - Минэнерго
Российская армия ночью атаковала высоковольтную подстанцию в Запорожской области, повредив оборудование. В Харьковской области и Криворожском районе применяются ограничения потребления электроэнергии.
россияне за последние 3 недели 21 раз сбрасывали авиабомбы на белгородскую область - росСМИ
По сообщениям российских СМИ, за последние 3 недели россияне сбросили 21 бомбу на белгородскую область.
Запустил фейерверк в Киеве: суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы
В Киеве мужчину приговорили к одному году ограничения свободы за запуск фейерверка из многоэтажки в марте этого года.
"Наводил авиабомбы рф на Сумскую область": СБУ сообщила о задержании "экс-регионала"-агента фсб
Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ, чтобы скорректировать по нему вражеский авиаудар, в Сумской области.
Трамп пригласил иммигрантов из "хороших стран" и раскритиковал въезд в США представителей государств "которые являются катастрофой"
Трамп раскритиковал иммиграцию из "стран катастрофы" и выразил предпочтение иммигрантам из "хороших" стран, таких как Дания и Швейцария, собрав 50,5 миллиона долларов во время сбора средств.
ГУР: рф имеет достаточно ракет для одной или двух массированных атак в ближайшие недели
россия имеет достаточно ракет для еще одной-двух крупных атак в течение ближайших недель.
"Роби своє": в Киевской области "солнечный" парень изготавливает крафтовое печенье в мини-пекарне
"Роби своє": в Киевской области "солнечный" парень изготавливает крафтовое печенье в мини-пекарне.