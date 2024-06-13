Армия рф 12 июня осуществила 2236 обстрелов населенных пунктов Донецкой области, в частности сбросила три авиабомбы "УМПБ Д-30" на Лиман. В результате вражеского удара по поселку Острое погиб человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным правоохранителей, за прошедшие сутки зафиксировано попадание в 5 населенных пунктах Донецкой области: городе Лиман, поселке Острое, селах Анновка, Новоселидовка, Успеновка.

Повреждены 7 гражданских объектов - 4 жилых дома, ферма, учебное заведение, гараж.

Из артиллерии оккупанты накрыли Острое - убили гражданское лицо, повредили жилье и инфраструктуру.

Три авиабомбы "УМПБ Д-30" россия сбросила на Лиман - повреждены три частных дома.

Дополнение

Кроме того, в полиции сообщили, что поступила информация о гибели человека в Северске, который был убит во время вражеского обстрела 11 июня.

На Харьковщине россияне попали FPV дронами по фермерскому хозяйству, за сутки из-за обстрелов 5 пострадавших