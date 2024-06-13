Армія рф обстріляла 5 населених пунктів Донеччини: є загиблий
Київ • УНН
12 червня російська армія обстріляла 5 населених пунктів у Донецькій області, в результаті чого загинула одна людина в селі Гостре та була пошкоджена цивільна інфраструктура.
Армія рф 12 червня здійснила 2236 обстрілів населених пунктів Донецької області, зокрема скинула три авіабомби "УМПБ Д-30" на Лиман. Внаслідок ворожого удару по селищу Гостре загинула людина. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
За даними правоохоронці, минулої доби зафіксовано влучання в 5 населених пунктах Донеччини: місті Лиман, селищі Гостре, селах Ганнівка, Новоселидівка, Успенівка.
Пошкоджено 7 цивільних об’єктів - 4 житлових будинки, ферму, заклад освіти, гараж.
З артилерії окупанти накрили Гостре – вбили цивільну особу, пошкодили житло та інфраструктуру.
Три авіабомби "УМПБ Д-30" росія скинула на Лиман – пошкоджено три приватних будинки.
Доповнення
Крім того, у поліції повідомили, що надійшла інформація про загибель людини в Сіверську, яку було вбито під час ворожого обстрілу 11 червня.
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