Армия рф ночью нанесла ракетный удар по Днепровскому району: что известно о последствиях
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Днепровскому району и атаковали Никопольщину дроном и артиллерией. Повреждена инфраструктура, пострадавших нет.
В Днепропетровской области российские войска ночью атаковали Днепровский район ракетой, вызвав пожар и повреждения инфраструктуры. Также враг ударил по Никопольщине дроном и артиллерией, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
"Ночью агрессор атаковал ракетой Днепровский район. Возник пожар, который спасатели потушили. Изувечена инфраструктура. Никто не пострадал", - написал Лысак в Telegram.
По его словам, били оккупанты и по Никопольщине. "Дроном-камикадзе попали по райцентру. Артиллерией - по Марганецкой громаде. Люди невредимы", - указал он.
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