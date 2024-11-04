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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф ночью нанесла ракетный удар по Днепровскому району: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

06:58 • 9260 просмотра

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Российские войска нанесли ракетный удар по Днепровскому району и атаковали Никопольщину дроном и артиллерией. Повреждена инфраструктура, пострадавших нет.

В Днепропетровской области российские войска ночью атаковали Днепровский район ракетой, вызвав пожар и повреждения инфраструктуры. Также враг ударил по Никопольщине дроном и артиллерией, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"Ночью агрессор атаковал ракетой Днепровский район. Возник пожар, который спасатели потушили. Изувечена инфраструктура. Никто не пострадал", - написал Лысак в Telegram.

По его словам, били оккупанты и по Никопольщине. "Дроном-камикадзе попали по райцентру. Артиллерией - по Марганецкой громаде. Люди невредимы", - указал он.

Ночной обстрел Днепропетровщины: повреждено промышленное предприятие3 ноября 2024, 05:37 • 40053 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
nikopol-ukrainaНикополь, Украина