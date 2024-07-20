Киев • УНН
Российские войска ночью атаковали Харьковскую область, используя 'Искандеры'. Повреждена инфраструктура, жилые дома и зернохранилища, погибли два человека, трое ранены.
В Харьковской области российские войска ночью ударили по трем районам, в том числе «Искандерами», целились по объекту инфраструктуры, горела пшеница на складе, повреждено зернохранилище, произошел пожар после попадания в лесном массиве, известно о двух погибших и трех раненых, сообщил в субботу председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, вражеские обстрелы зафиксированы:
Ночью силы ПВО сбили 13 вражеских дронов20 июля 2024, 05:06 • 25187 просмотров