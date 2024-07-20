В Харьковской области российские войска ночью ударили по трем районам, в том числе «Искандерами», целились по объекту инфраструктуры, горела пшеница на складе, повреждено зернохранилище, произошел пожар после попадания в лесном массиве, известно о двух погибших и трех раненых, сообщил в субботу председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, вражеские обстрелы зафиксированы:

04:10, Харьковский р-н, село Лесное, за пределами. Попадание в лесной массив, в результате чего произошел пожар.

03:15, Изюмский р-н, село Барвенково. В результате обстрела «Искандер» по объекту инфраструктуры повреждено более 50 жилых домов, административные здания, хозяйственные постройки, автомобили. Погибли 2 мужчин и 3 человека ранены.

00:10, Богодуховский р-н, село Алексеевка. В результате обстрела горела пшеница в складском помещении и конструктивные элементы здания. Повреждены 3 складские здания.

23:45, Богодуховский р-н, село Водяное. В результате обстрела «Искандер» повреждено зернохранилище.

10:34, Купянский район, город Купянск. В результате вражеского обстрела горел дом.

09:00, Харьковский район, село Казачья Лопань. В результате артобстрела горела крыша жилого дома.

Ночью силы ПВО сбили 13 вражеских дронов