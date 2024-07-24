В Харьковской области российские войска атаковали Лозовую и Харьков, нанеся ракетные удары по инфраструктуре. В Лозовой известно о 3 пострадавших, продолжаются поиски еще 4. Об этом сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

По только что полученной информации в городе Лозовая враг атаковал инфраструктурный объект. В результате ракетного удара пострадали 3 человека, еще по 4 - продолжаются поисковые работы. Все службы на местах - отметил Синегубов в Telegram.

По его словам, также сегодня по Харькову враг нанес два ракетных удара. Последствия разрушений и другая информация устанавливается и обновляется.

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"Утром россияне попали по жилому массиву в одном из микрорайонов Харькова. Применен "Искандер-М". Также разрушен офис организации, которая занимается гуманитарным разминированием", - сообщил глава ОВА.

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"В целом утром в Харькове пострадала гражданская инфраструктура, автомобили, выбиты окна жилых домов", - указал он.

По его словам, "в Харькове и области отключение света в помещениях не превышает шесть часов". "При этом мы четко понимаем, что являемся частью единой энергосистемы. Поэтому заблаговременно готовимся и при необходимости оперативно развернем "Пункты Незламности", - отметил Синегубов.