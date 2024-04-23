российская армия продолжает захватывать населенные пункты на Донбассе. Темпы наступления демонстрируют медленное, но постепенное продвижение российских войск. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

В разведке отметили, что 22 апреля Министерство обороны россии заявило о захвате Новомихайловки.

Село расположено к югу от Марьинки и к северо-востоку от Угледара Донецкой области. Новомихайловка имеет ограниченное военно-стратегическое значение, но лежит на дорогах к другим населенным пунктам, расположенным по обе стороны реки Сухие Ялы к югу от Донецка.

Отмечается, что российские войска вошли в село 9 февраля 2024 года и достигли его середины к 24 марта. По сообщениям 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, для этого понадобилось 30 тысяч российских военнослужащих, которые потеряли 300 единиц техники.

От входа до зачистки села общим расстоянием менее 5 километров российским войскам понадобилось 73 дня - и это с учетом дополнительных оперативных резервов, говорится в обзоре.

На этой оси российские войска, вероятно, будут пытаться продвинуться к Константиновке, что в двух километрах к западу от Новомихайловки. Дальнейшее продвижение на север от Угледара может в конце концов позволить обойти украинскую оборону, которая нанесла чрезвычайно высокие потери российским сухопутным войскам, - говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее сообщала разведка Великобритании, вооруженные силы россии создали специальное подразделение под названием "Барс-Каскад" для кремлевских VIP-персон, которое действует вдали от линии фронта и включает сыновей кремлевских элит, что позволяет им обходить обязательную военную службу, приобретая при этом благосклонность кремля.