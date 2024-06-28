Российские войска за прошедшие сутки атаковали пограничье Черниговской области из различных видов оружия, зафиксирован 91 взрыв в 3 громадах, сообщили в пятницу в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксирован 91 взрыв", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:

Семеновская громада: 73 взрыва (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии, сбросы взрывчатых боеприпасов с БпЛА и из минометов) в направлении н.п. Блешня, Прогресс, Леоновка, Лесковщина, Архиповка, Янжуловка, Заречье и Карповичи.

Сновская громада: 11 взрывов (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии и миномета) в направлении н.п. Клюсы и Хреновка.

Городнянская община: 7 взрывов (приходы, вероятно, сбросы взрывчатых боеприпасов с БпЛА) в направлении н.п. Гасичевка.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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