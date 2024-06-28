Киев • УНН
Российские войска за прошедшие сутки атаковали приграничье Черниговской области из разных видов оружия, зафиксирован 91 взрыв в 3 общинах.
Российские войска за прошедшие сутки атаковали пограничье Черниговской области из различных видов оружия, зафиксирован 91 взрыв в 3 громадах, сообщили в пятницу в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксирован 91 взрыв", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:
Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
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