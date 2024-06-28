Армія рф атакувала Чернігівщину з артилерії, мінометів та дронами: за добу 91 вибух
Київ • УНН
Російські війська минулої доби атакували прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, зафіксовано 91 вибух у 3 громадах.
Російські війська минулої доби атакували прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, зафіксовано 91 вибух у 3 громадах, повідомили у п'ятницю у Північному регіональному представництві Державної прикордонної служби України, пише УНН.
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"Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 91 вибух", - повідомили в представництві ДПСУ у Facebook і перечислили:
- Семенівська громада: 73 вибухи (приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії, скиди вибухових боєприпасів з БпЛА та з мінометів) в напрямку н.п. Блешня, Прогрес, Леонівка, Лісківщина, Архипівка, Янжулівка, Заріччя та Карповичі.
- Сновська громада: 11 вибухів (приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії та міномета) в напрямку н.п. Клюси та Хрінівка.
- Городнянська громада: 7 вибухів (приходи, ймовірно, скиди вибухових боєприпасів з БпЛА) в напрямку н.п. Гасичівка.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
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