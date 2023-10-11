Армия обороны Израиля за ночь ударила по более чем 80 целям в Бейт-Хануне
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Ночью военные Израиля нанесли массированные авиаудары по сектору Газа. Уразили более 80 целей в городе Бейт-Ханун на северо-востоке Газы. Об этом сообщает в среду армия обороны Израиля, пишет УНН.
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«За ночь десятки военных самолетов атаковали более 80 целей по всему Бейт-Хануну», говорится в сообщении.
В частности, самолеты атаковали два банковских филиала, используемых ХАМАС для финансирования терроризма в секторе Газа, подземный туннель террористов в Газе и два оперативных штаба боевиков.
עשרות מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה מעל ל-80 מטרות ברחבי בית חאנון. בין היתר, המטוסים תקפו שני סניפי בנק המשמשים את ארגון הטרור חמאס למימון טרור ברצועה, מנהרת טרור תת קרקעית בשטח הרצועה ושתי מפקדות מבצעיות ששימשו את ארגון הטרור חמאס להכוונת טרור למדינת ישראל > > pic.twitter.com/L6NhgArsjL— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 11, 2023
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ЦАХАЛ также уничтожил передовую систему обнаружения, разработанную террористической организацией, которая использовалась боевиками для обнаружения самолетов над сектором Газа.
Отмечается, что в течение многих лет ХАМАС создавал сеть высококачественных камер, спрятанных в солнечных обогревателях по всему газу, с целью идентификации и отслеживания самолетов.
הושמדו יכולות הגילוי האווירי של חמאס
כלי טייס השמידו מערכת גילוי מתקדמת שפיתח ארגון הטרור חמאס, אשר שימשה לצורך גילוי כלי טייס מעל שטח הרצועה.
במשך שנים חמאס הקים רשת מצלמות איכותיות, שהוחבאו בתוך דודי שמש לאורך כל רצועת עזה, במטרה לזהות ולעקוב אחרי כלי טיס > > pic.twitter.com/YFKsiNUiXS
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Дополнение
Вечером во вторник израильские военные заявили, что самолеты ВВС поразили более 70 целей ХАМАС в районе города Газа Ат-Туфа, а также военную структуру, управляемую палестинским исламским джихадом. Ранее Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по дому представителя военного крыла ХАМАС, известного как Абу Обейда, в секторе Газа. Также в результате ударов с воздуха в секторе Газа были убиты министр экономики ХАМАС и еще один высокопоставленный член политбюро ХАМАС
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