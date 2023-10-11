Армія оборони Ізраїлю за ніч вдарила по понад 80 цілях у Бейт-Хануні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Вночі військові Ізраілю завдали масованих авіаударів по сектору Газа. Вразили понад 80 цілей у місті Бейт-Ханун на північному сході Гази. Про це повідомляє у середу армія оборони Ізраїлю, пише УНН.
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«Протягом ночі десятки військових літаків атакували понад 80 цілей по всьому Бейт-Хануну», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, літаки атакували дві банківські філії, які використовуються ХАМАС для фінансування тероризму в секторі Газа, підземний тунель терористів в Газі та два оперативні штаби бойовиків.
עשרות מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה מעל ל-80 מטרות ברחבי בית חאנון. בין היתר, המטוסים תקפו שני סניפי בנק המשמשים את ארגון הטרור חמאס למימון טרור ברצועה, מנהרת טרור תת קרקעית בשטח הרצועה ושתי מפקדות מבצעיות ששימשו את ארגון הטרור חמאס להכוונת טרור למדינת ישראל >> pic.twitter.com/L6NhgArsjL— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 11, 2023
Також ЦАХАЛ знищив передову систему виявлення, розроблену терористичною організацією, яка використовувалася бойовиками для знаходження літаків над сектором Газа.
Зазначається, що роками ХАМАС створив мережу високоякісних камер, захованих у сонячних обігрівачах по всьому сектору Газа, з метою ідентифікації та відстеження літаків.
הושמדו יכולות הגילוי האווירי של חמאס
כלי טייס השמידו מערכת גילוי מתקדמת שפיתח ארגון הטרור חמאס, אשר שימשה לצורך גילוי כלי טייס מעל שטח הרצועה.
במשך שנים חמאס הקים רשת מצלמות איכותיות, שהוחבאו בתוך דודי שמש לאורך כל רצועת עזה, במטרה לזהות ולעקוב אחרי כלי טיס >> pic.twitter.com/YFKsiNUiXS
Доповнення
Увечері у вівторок ізраїльські військові заявили, що літаки ВПС вразили понад 70 цілей ХАМАС в районі міста Газа ат-Туфа, а також військову структуру, якою керує Палестинський ісламський джихад. Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару по будинку речника військового крила ХАМАС, відомого як Абу Обейда, у секторі Газа. Також внаслідок ударів з повітря у секторі Газа було вбито міністра економіки ХАМАС та ще одного високопоставленого члена політбюро ХАМАС
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