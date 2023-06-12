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Армия дронов частично оставила россиян без связи на одном из военных направлений

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Армия дронов частично оставила россиян без связи’связи на Сватовско-Куп’янском направлении. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Telegram, передает УНН.

Армия дронов частично оставила россиян без связи на одном из военных направлений

Детали

Ударная рота беспилотников 92-го отдельного механизированного батальона сделала важный вклад в уничтожение связи оккупантов на Сватовско-Купянском направлении. Во время разведки, бойцы смогли обнаружить две антенны VSAT - систему спутниковой связи, которая позволяла россиянам оперативно обмениваться информацией. На видео показано, как благодаря точному выстрелу дрона Mavic, вражеские спутники превратились в металлолом.

Дополнение

Ранее сообщалось, что российские захватчики планируют взорвать дамбу Сватовского водохранилища на Луганщине, чтобы замедлить продвижение Вооруженных сил Украины.

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