Армия дронов частично оставила россиян без связи на одном из военных направлений

Детали

Ударная рота беспилотников 92-го отдельного механизированного батальона сделала важный вклад в уничтожение связи оккупантов на Сватовско-Купянском направлении. Во время разведки, бойцы смогли обнаружить две антенны VSAT - систему спутниковой связи, которая позволяла россиянам оперативно обмениваться информацией. На видео показано, как благодаря точному выстрелу дрона Mavic, вражеские спутники превратились в металлолом.

Дополнение

Ранее сообщалось, что российские захватчики планируют взорвать дамбу Сватовского водохранилища на Луганщине, чтобы замедлить продвижение Вооруженных сил Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Враг нанес удар по Донецкой области, принеся разрушения со значительными убытками - ОВА