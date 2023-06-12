Армія дронів частково залишила росіян без зв’язку на одному з воєнних напрямків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Армія дронів частково залишила росіян без зв’язку на Сватівсько-Куп’янському напрямку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
Деталі
Ударна рота безпілотників 92-го окремого механізованого батальйону зробила важливий внесок у знищення зв'язку окупантів на Сватівсько-Куп'янському напрямку. Під час розвідки, бійці змогли виявити дві антени VSAT - систему супутникового зв'язку, яка дозволяла росіянам оперативно обмінюватися інформацією. На відео показано, як завдяки точному пострілу дрона Mavic, ворожі супутники перетворилися на металобрухт.
Доповнення
Раніше повідомлялось, що російські загарбники планують підірвати дамбу Сватівського водосховища на Луганщині, щоб сповільнити просування Збройних сил України.
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