АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) может скрывать неудобную информацию, чтобы казаться более эффективным на бумаге, чем это есть на самом деле. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь, подчеркнув, что отчеты АРМА часто содержат только выгодные для агентства цифры, избегая упоминания об убытках или проблемах.

По словам Богатыря, в 2023 году АРМА заявило о рекордных показателях - поступления в государственный бюджет составили 191 млн грн, из которых 101,3 млн грн - доходы от управления активами. Однако юрист отметил, что в этих отчетах не учтены значительные убытки.

«Но это все на бумаге. Например, сумма официально зафиксированных убытков от деятельности Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (предприятия были арестованы и переданы АРМА управляющим) в том же рекордном 2023 году составила 174,6 млн грн. Цифра полностью сопоставима с декларируемыми поступлениями и полностью нивелирует тезис о самоокупаемости», - подчеркнул Богатырь.

Юрист также выразил сомнение в том, что независимые аудиторы, в том числе международные, смогут получить полную картину о деятельности АРМА. «Люди, отдаленные от украинских реалий, более склонны воспринимать на веру информацию, которую им предоставляют. А составлять отчеты и привлекательную инфографику у нас умеют хорошо», - отметил он.

По мнению юриста, отчеты АРМА должны подвергаться более глубокому анализу, а иностранным аудиторам необходимо обеспечить доступ к полному объему информации для реальной оценки деятельности агентства.

«Сколько такой неудобной информации - можно только догадываться. Получат ли ее иностранные аудиторы - неизвестно», - подытожил он.

Контекст

Недавно Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами. В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах: несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов; неполные данные об активах в реестре; неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

В Transparency International Ukraine отметили, что «неутешительные» выводы Счетной палаты по результатам аудита в Агентстве по розыску и менеджменту активов должны стать основой для реформирования этого органа.

Председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина, комментируя отчет Счетной палаты, заявила, что управление арестованными активами остается одной из самых больших проблем Агентства по розыску и менеджменту активов. По ее словам, за время полномасштабной войны государство могло потерять доход от управления имуществом на сумму не менее 850 миллионов гривен.