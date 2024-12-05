Арктические моря могут полностью освободиться ото льда к лету 2027 года: новое исследование
Киев • УНН
Новое исследование прогнозирует полное таяние арктического морского льда летом уже к 2027 году. Компьютерные симуляции показали, что серия экстремальных погодных явлений может ускорить этот процесс.
Международная группа ученых из США и Швеции вычислили, когда морские льды в Арктике могут полностью растаять в летний период. Оказалось, что этот момент может наступить раньше, чем предполагалось. Об этом сообщает ScienceDaily, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что предварительные расчеты показали, что по мере изменения климата морской лед в Арктике исчезает с беспрецедентной скоростью - более чем на 12% каждое десятилетие. Минимальная площадь в 2024 году составила 4,28 млн кв. км, что превысило исторический минимум, зафиксированный в сентябре 2012 года. Считается, что когда площадь льдов в Северном Ледовитом океане составит менее 1 млн кв. км, Арктика будет считаться свободной ото льда. Ранее предполагалось, что это произойдет в 2030-х годах.
В новом исследовании специалисты использовали компьютерные модели, проведя более 300 цифровых симуляций. Большинство тестов предсказали, что Арктика освободится от морских льдов в промежутке от девяти до двадцати лет после 2023 года. Самый ранний прогноз - 2027 год, и еще девять моделей указали на возможность размораживания Северного Ледовитого океана через три-шесть лет,
Ученые обнаружили, что серия экстремальных погодных явлений может растопить 2 млн. кв. км или более морского льда за короткий промежуток времени: необычно теплая осень сначала его ослабляет, затем теплая арктическая зима и весна не дают морскому льду формироваться. Когда Арктика испытывает такое экстремальное потепление в течение трех или более лет подряд, первый день без льда может наступить в конце лета.
Морской лед защищает Арктику от потепления, отражая солнечный свет, входящий обратно в космос. При меньшем количестве льда более темные океанские воды будут поглощать больше тепла от солнца, что еще больше повысит температуру в Арктике и во всем мире. Кроме того, потепление в Арктике может изменить характер ветра и морских течений, что приведет к более экстремальным погодным явлениям по всему миру.
По словам ученых, есть и хорошие новости. Согласно исследованию, сокращение парниковых выбросов может отодвинуть сроки освобождения Арктики ото льда.
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