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Арктические моря могут полностью освободиться ото льда к лету 2027 года: новое исследование

Арктические моря могут полностью освободиться ото льда к лету 2027 года: новое исследование

Киев  •  УНН

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Новое исследование прогнозирует полное таяние арктического морского льда летом уже к 2027 году. Компьютерные симуляции показали, что серия экстремальных погодных явлений может ускорить этот процесс.

Международная группа ученых из США и Швеции вычислили, когда морские льды в Арктике могут полностью растаять в летний период. Оказалось, что этот момент может наступить раньше, чем предполагалось. Об этом сообщает ScienceDaily, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что предварительные расчеты показали, что по мере изменения климата морской лед в Арктике исчезает с беспрецедентной скоростью - более чем на 12% каждое десятилетие. Минимальная площадь в 2024 году составила 4,28 млн кв. км, что превысило исторический минимум, зафиксированный в сентябре 2012 года. Считается, что когда площадь льдов в Северном Ледовитом океане составит менее 1 млн кв. км, Арктика будет считаться свободной ото льда. Ранее предполагалось, что это произойдет в 2030-х годах.

В новом исследовании специалисты использовали компьютерные модели, проведя более 300 цифровых симуляций. Большинство тестов предсказали, что Арктика освободится от морских льдов в промежутке от девяти до двадцати лет после 2023 года. Самый ранний прогноз - 2027 год, и еще девять моделей указали на возможность размораживания Северного Ледовитого океана через три-шесть лет,

- подчеркивает издание.

Ученые обнаружили, что серия экстремальных погодных явлений может растопить 2 млн. кв. км или более морского льда за короткий промежуток времени: необычно теплая осень сначала его ослабляет, затем теплая арктическая зима и весна не дают морскому льду формироваться. Когда Арктика испытывает такое экстремальное потепление в течение трех или более лет подряд, первый день без льда может наступить в конце лета.

Морской лед защищает Арктику от потепления, отражая солнечный свет, входящий обратно в космос. При меньшем количестве льда более темные океанские воды будут поглощать больше тепла от солнца, что еще больше повысит температуру в Арктике и во всем мире. Кроме того, потепление в Арктике может изменить характер ветра и морских течений, что приведет к более экстремальным погодным явлениям по всему миру.

По словам ученых, есть и хорошие новости. Согласно исследованию, сокращение парниковых выбросов может отодвинуть сроки освобождения Арктики ото льда.

Самые богатые должны проявить щедрость и ежегодно обеспечить $250 млрд за убытки, связанные с климатом22 нояб. 2024, 16:04 • 15597 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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