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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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17:12 • 104321 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Аргентинец Гросси официально возглавил Международное агентство по атомной энергии

Аргентинец Гросси официально возглавил Международное агентство по атомной энергии

Киев  •  УНН

 • 11356 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Аргентинский дипломат Рафаэль Гросси 2 декабря принял присягу в должности генерального директора Международного агентства по атомной энергии - учреждения в структуре Организации объединенных наций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Страны-члены международного регулятора утвердили кандидатуру Гросси на следующие четыре года.

58-летний представитель Аргентины начнет работать с 3 декабря. Он заместил в этой должности японского дипломата Амано Юкию, который умер в июле 2019 года во время своей третьей каденции.

Задача МАГАТЭ заключается в частности в осуществлении ядерной сделки Ирана с западными странами.

В своей речи Гросси не упомянул инспекции МАГАТЭ в Иране. Однако он подчеркнул, что агентство "делает уникальный вклад в международный мир и безопасность, подтверждая, что ядерные материалы не используются иначе как для мирных целей".

По словам Гросси, мир "безопаснее благодаря преданности и бдительности инспекторов" МАГАТЭ.

Соглашение 2015 года ограничила ядерную программу Ирана. Среди подписантов Общего всеобъемлющего плана действий - США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия.

В 2018 году президент США Дональд Трамп вывел Вашингтон из соглашения, обвинив Иран в ее нарушениях. С тех пор он наложил на Тегеран уже несколько пакетов санкций США и грозит новыми ограничениями.

В ответ Иран требует от других участников сделки защитить Тегеран от американских санкций и, заявляя об их бездействие, начал демонстративно нарушать некоторые пункты соглашения. Зато страны-участницы предупредили Иран, что он должен вернуться к исполнению своих обязательств.

Напомним, МАГАТЭ проводит инспекцию на третьей очереди Чернобыльской АЭС.

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