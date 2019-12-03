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Аргентинець Ґроссі очолив Міжнародне агентство з атомної енергії

Аргентинець Ґроссі очолив Міжнародне агентство з атомної енергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Аргентинський дипломат Рафаель Ґроссі 2 грудня склав присягу на посаді генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії – установи в структурі Організації об’єднаних націй. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Країни-члени міжнародного регулятора затвердили кандидатуру Ґроссі на наступні чотири роки.

58-річний представник Аргентини почне працювати з 3 грудня. Він заступив на цій посаді японського дипломата Амано Юкію, який помер у липні 2019 року під час своєї третьої каденції.

Задача МАГАТЕ полягає зокрема в імплементації ядерної угоди Ірану з західними країнами.

В своїй промові Ґроссі не згадав інспекції МАГАТЕ в Ірані. Однак він підкреслив, що агенція "робить унікальний внесок у міжнародний мир та безпеку, підтверджуючи, що ядерні матеріали не використовуються інакше як для мирних цілей".

За словами Ґроссі, світ "є безпечнішим завдяки відданості та пильності інспекторів" МАГАТЕ.

Угода 2015 року обмежила ядерну програму Ірану. Серед підписантів Спільного всеосяжного плану дій – США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.

У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів Вашингтон із угоди, звинувативши Іран в її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.

Нагадаємо, МАГАТЕ проводить інспекцію на третій черзі Чорнобильської АЕС.

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