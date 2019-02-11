Арест Мангера по делу Гандзюк будет рассматривать Шевченковский суд
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. На рассмотрение в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство об аресте главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Шевченковского районного суда Киева.
Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об аресте Мангера назначено на 12:00 дня 12 февраля.
Как сообщал УНН, генпрокурор заявил, что председателю Херсонского облсовета Мангер объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Он подписал объявленную ему подозрение.
Как рассказал генпрокурор, ГПУ не имеет права задерживать Мангера - его можно только пригласить в суд.
По сообщению пресс-службы Херсонского облсовета, Мангер ушел в отпуск .
Напомним, 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела.
4 ноября 2018, после трех месяцев лечения, активистка умерла.
28 января, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заслушали Виктора Гандзюка, отца погибшей Екатерины Гандзюк. Во время выступления он назвал вероятных заказчиков убийства активистки, среди которых были имена криминального авторитета Алексея Левина, который, по словам отца, сотрудничает с головой Херсонского облсовета Владиславом Мангером и председателем Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его заместителем Евгением Рищуком.