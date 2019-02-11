Справа Гандзюк: Мангер пішов у відпустку

“Так, це свята правда. Від сьогоднішнього дня, 11 лютого, до 1 березня включно він у відпустці”, - відповіла Ляшевська на запитання журналіста УНН про те, чи дійсно він пішов у відпустку.



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Як раніше повідомляв УНН, сьогодні, 11 лютого, генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.



Крім того, стало відомо, що Голову Херсонської облради доставлять до Печерського райсуду для обрання запобіжного заходу.