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Справа Гандзюк: Мангер пішов у відпустку

Справа Гандзюк: Мангер пішов у відпустку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого УНН. Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якому оголошено підозру в організації вбивства керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк, пішов у відпустку. Про це повідомила керівник прес-служби Херсонської облради Галина Ляшевська відповідаючи на запитання журналіста УНН 

“Так, це свята правда. Від сьогоднішнього дня, 11 лютого, до 1 березня включно він у відпустці”, - відповіла Ляшевська на запитання журналіста УНН про те, чи дійсно він пішов у відпустку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Заступник голови Херсонської ОДА Рищук відсторонений на час розслідування вбивства Гандзюк

Як раніше повідомляв УНН, сьогодні, 11 лютого, генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Крім того, стало відомо, що Голову Херсонської облради доставлять до Печерського райсуду для обрання запобіжного заходу

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