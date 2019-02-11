Дело Гандзюк: Мангер ушел в отпуск

"Да, это святая правда. С сегодняшнего дня, 11 февраля, до 1 марта включительно он в отпуске ", - ответила Ляшевская на вопрос журналиста УНН о том, действительно ли он ушел в отпуск.



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Как ранее сообщал УНН, сегодня, 11 февраля, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что председатель Херсонского областного совета Владиславу Мангер объявлено подозрение в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.



Кроме того, стало известно, что Председателя Херсонского облсовета доставят в Печерский райсуд для избрания меры пресечения.