Голову Херсонської облради доставлять до Печерського райсуду для обрання запобіжного заходу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про вручення підозри голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
"Підозра вручена за місцем проживання В.Мангера, проводяться слідчі дії, обшуки. Вживатимуться заходи для доставки підозрюваного до Печерського райсуду м. Києва для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Для цього до Херсону виїхала група процесуальних керівників ГПУ та слідчих СБУ", - написала Сарган.
Вона додала, що сьогодні зранку заступник Генпрокурора Юрій Столярчук особисто вручив підозру голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру в організації замовлення вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 КК України.
Нагадаємо, голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.