Председателя Херсонского облсовета доставят в Печерский райсуд для избрания меры пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о вручении подозрения голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру в организации убийства Екатерины Гандзюк. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"Подозрение вручено по месту жительства В.Мангера, проводятся следственные действия, обыски. Будут приниматься меры для доставки подозреваемого в Печерский райсуд г. Киева для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Для этого в Херсон выехала группа процессуальных руководителей ГПУ и следователей СБУ", - написала Сарган.
Она добавила, что сегодня утром заместитель генпрокурора Юрий Столярчук лично вручил подозрение голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру в организации заказа убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины.
Напомним, председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.