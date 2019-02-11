Председателя Херсонского облсовета доставят в Печерский райсуд для избрания меры пресечения

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о вручении подозрения голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру в организации убийства Екатерины Гандзюк. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"Подозрение вручено по месту жительства В.Мангера, проводятся следственные действия, обыски. Будут приниматься меры для доставки подозреваемого в Печерский райсуд г. Киева для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Для этого в Херсон выехала группа процессуальных руководителей ГПУ и следователей СБУ", - написала Сарган.

Она добавила, что сегодня утром заместитель генпрокурора Юрий Столярчук лично вручил подозрение голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру в организации заказа убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины.

Напомним, председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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