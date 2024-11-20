Apple подтвердил атаки "нулевого дня" на пользователей Mac и рекомендует важные обновления
Киев • УНН
Apple подтвердил активные кибератаки на пользователей Mac и выпустил критические обновления безопасности. Наибольшему риску подвергаются компьютеры Mac на базе Intel, также уязвимы iPhone и iPad со старыми версиями iOS 17.
В компании Apple выпустили обновления безопасности, которые «рекомендованы для всех пользователей», - речь идет об исправлении последствий активных кибератак, направленных на пользователей компьютеров Mac.
Пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.
Apple подтвердил, что пользователи Mac попали в поле зрения хакеров. Но специалисты компании выпустили обновления безопасности, «рекомендованные для всех пользователей». Это важно для исправления нескольких ошибок безопасности, которые использовались во время кибератак.
Отмечается, что наибольшему риску подвергаются Mac на базе Intel.
Компьютеры Mac на базе процессоров Intel подвергаются особому риску. Устройства iPhone и iPad, включая старые версии iOS 17, также пострадали.
Чтобы исправить ошибки, Apple выпустила обновление программного обеспечения для macOS, а также исправления для iPhone и iPad, в том числе для пользователей, использующих старую версию программного обеспечения iOS 17.
Ошибки считаются уязвимыми к «нулевому дню», поскольку на момент их эксплуатации Apple о них не знала.
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