Апелляционный суд оставил в силе приговор Зайцевой и Дронову
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Харьковский апелляционный суд не удовлетворил апелляционные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных за смертельное ДТП в центре Харькова, передает УНН.
Таким образом, приговор Киевского райсуда Харькова остался в силе - 10 лет лишения свободы для каждого.
Как сообщал УНН, сегодня в Харьковском апелляционном суде проходило рассмотрение апелляционных жалоб Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, представленные на приговор Киевского районного суда города Харькова.
Защита Зайцевой просила суд смягчить наказание своей подзащитной до 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года, а также освободить ее от отбывания наказания, определив испытательный срок.
А защита Дронова - оправдать его и закрыть уголовное производство в отношении него.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.
Суд признал Зайцеву и Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание обоим в виде 10 лет лишения свободы.