Апелляционный суд разрешил Трампу оставить Национальную гвардию на улицах Лос-Анджелеса

В четверг апелляционный суд Соединенных Штатов разрешил президенту Дональду Трампу продолжить развертывание войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе на фоне протестов против усиления иммиграционного контроля. Ранее введение войск в город было временно приостановлено решением суда низшей инстанции, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Решение Апелляционного суда 9-го округа США не означает, что суд в конечном итоге согласится с Трампом, но пока что оставляет командование Национальной гвардией за президентом.

Ранее в четверг окружной судья США из Сан-Франциско Чарльз Брейер признал развертывание Нацгвардии Трампом незаконным. 36-страничное решение Брейера предписывало Национальной гвардии вернуться под контроль губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома, который возбудил это дело.

Это была кратковременная победа для Ньюсома, поскольку приказ Брейера был приостановлен примерно через два с половиной часа.

По просьбе о комментарии пресс-служба Ньюсома сослалась на заявление губернатора после первоначального решения и отметила, что апелляционный суд временно приостановил его действие, но не отменил.

Я уверен, что, исходя из рассмотрения 36 страниц, оно безусловно останется в силе - сказал Ньюсом о постановлении окружного судьи.

Коллегия апелляционного суда из трех судей состояла из двух судей, назначенных Трампом во время его первого срока, и одного судьи, назначенного президентом-демократом Джо Байденом. Коллегия заявила, что во вторник проведет слушания для рассмотрения сути постановления Брейера.

Действие суда, называемое административной остановкой, дает апелляционным судьям дополнительное время для рассмотрения запроса администрации Трампа о блокировании постановления Брейера, пока продолжается судебное разбирательство по делу.

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Военные в Лос-Анджелесе

Трамп созвал Национальную гвардию в субботу в ответ на протесты, которые вспыхнули из-за иммиграционных рейдов, а затем в понедельник приказал морской пехоте США поддержать Нацгвардию.

Ожидается, что батальон морской пехоты США из 700 человек прибудет в пятницу, что станет чрезвычайным случаем использования военных сил для поддержки операций гражданской полиции в Соединенных Штатах.

Военнослужащие стояли на страже в федеральном центре содержания под стражей в центре Лос-Анджелеса, где состоялось много протестов в знак солидарности с иммигрантами, которые содержатся внутри. Протесты до сих пор были в основном мирными, прерывались инцидентами насилия и ограничивались несколькими кварталами города.

Нацгвардия также сопровождала агентов Иммиграционной и таможенной служб во время операций по задержанию иммигрантов. В своем решении Брейер написал, что присутствие войск в городе само по себе разжигает напряженность с протестующими – утверждение, которое выдвинула, среди прочих, мэр Лос-Анджелеса Карен Басс – и лишает штат возможности использовать гвардию для других целей.

Дополнение

Сенатора Алекса Падиллью, демократа от Калифорнии, федеральные офицеры физически вывели из комнаты, когда он пытался прервать пресс-конференцию министра внутренней безопасности Кристи Ноэм в Лос-Анджелесе.

Падиллья сказал журналистам, что он настаивал на получении дополнительной информации о действиях администрации по иммиграционному контролю, и он пошел на пресс-конференцию, "чтобы услышать, что она скажет, и узнать, смогу ли я узнать какую-то новую дополнительную информацию".