Апеляційний суд дозволив Трампу залишити Національну гвардію на вулицях Лос-Анджелеса

У четвер апеляційний суд Сполучених Штатів дозволив президенту Дональду Трампу продовжити розгортання військ Національної гвардії в Лос-Анджелесі на тлі протестів проти посилення імміграційного контролю. Раніше введення військ до міста було тимчасово призупинене рішенням суду нижчої інстанції, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Рішення Апеляційного суду 9-го округу США не означає, що суд зрештою погодиться з Трампом, але поки що залишає командування Національною гвардією за президентом.

Раніше в четвер окружний суддя США з Сан-Франциско Чарльз Брейєр визнав розгортання Нацгвардії Трампом незаконним. 36-сторінкове рішення Брейєра наказувало Національній гвардії повернутися під контроль губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, який порушив цю справу.

Це була короткочасна перемога для Ньюсома, оскільки наказ Брейєра було призупинено приблизно через дві з половиною години.

На прохання про коментар прес-служба Ньюсома послалася на заяву губернатора після початкового рішення та зазначила, що апеляційний суд тимчасово призупинив його дію, але не скасував.

Я впевнений, що, виходячи з розгляду 36 сторінок, воно безумовно залишиться в силі - сказав Ньюсом про постанову окружного судді.

Колегія апеляційного суду з трьох суддів складалася з двох суддів, призначених Трампом під час його першого терміну, та одного судді, призначеного президентом-демократом Джо Байденом. Колегія заявила, що у вівторок проведе слухання для розгляду суті постанови Брейєра.

Дія суду, яка називається адміністративною зупинкою, дає апеляційним суддям додатковий час для розгляду запиту адміністрації Трампа про блокування постанови Брейєра, поки триває судовий розгляд у справі.

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Військові в Лос-Анджелесі

Трамп скликав Національну гвардію в суботу у відповідь на протести, які спалахнули через імміграційні рейди, а потім у понеділок наказав морській піхоті США підтримати Нацгвардію.

Очікується, що батальйон морської піхоти США з 700 осіб прибуде в п'ятницю, що стане надзвичайним випадком використання військових сил для підтримки операцій цивільної поліції в Сполучених Штатах.

Військовослужбовці стояли на варті у федеральному центрі утримання під вартою в центрі Лос-Анджелеса, де відбулося багато протестів на знак солідарності з іммігрантами, які утримуються всередині. Протести досі були здебільшого мирними, переривалися інцидентами насильства та обмежувалися кількома кварталами міста.

Нацгвардія також супроводжувала агентів Імміграційної та митної служб під час операцій із затримання іммігрантів. У своєму рішенні Брейєр написав, що присутність військ у місті сама по собі розпалює напруженість з протестувальниками – твердження, яке висунула, серед інших, мер Лос-Анджелеса Карен Басс – і позбавляє штат можливості використовувати гвардію для інших цілей.

Доповнення

Сенатора Алекса Паділью, демократа від Каліфорнії, федеральні офіцери фізично вивели з кімнати, коли він намагався перервати прес-конференцію міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем у Лос-Анджелесі.

Паділля сказав журналістам, що він наполягав на отриманні додаткової інформації про дії адміністрації щодо імміграційного контролю, і він пішов на прес-конференцію, "щоб почути, що вона скаже, і дізнатися, чи зможу я дізнатися якусь нову додаткову інформацію".