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Антициклон принесёт тепло и преимущественно сухую погоду - погода 21 октября

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

21 октября в Украине ожидается преимущественно сухая погода из-за усиления антициклона. Тёплый воздух поступит с юго-востока.

Антициклон принесёт тепло и преимущественно сухую погоду - погода 21 октября

В Украине 21 октября погоду будет определять антициклон. Ожидается тепло до 20°. В основном без осадков, утром в ряде областей туманы. Об этом УНН пишет со ссылкой на Укргидрометцентр.

21 октября синоптическая ситуация будет складываться оптимистично для формирования хорошей погоды: атмосферное давление будет интенсивно расти, поскольку к нам будет распространяться поле высокого давления от мощного антициклона с северо-востока, поэтому будет преобладать погода без осадков. Как и прежде, с юго-востока будет поступать тёплая воздушная масса, обеспечивая и соответствующую температуру

- сообщили синоптики.

По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями.

В Украине, кроме запада и юго-запада, местами небольшой дождь. Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в южной части и большинстве центральных областей туман.

Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с, в западных областях 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11°, в Карпатах 0-5° тепла; днём 12-17°, на Закарпатье и юге страны до 20°.

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