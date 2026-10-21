Антициклон принесёт тепло и преимущественно сухую погоду - погода 21 октября
Киев • УНН
21 октября в Украине ожидается преимущественно сухая погода из-за усиления антициклона. Тёплый воздух поступит с юго-востока.
В Украине 21 октября погоду будет определять антициклон. Ожидается тепло до 20°. В основном без осадков, утром в ряде областей туманы. Об этом УНН пишет со ссылкой на Укргидрометцентр.
21 октября синоптическая ситуация будет складываться оптимистично для формирования хорошей погоды: атмосферное давление будет интенсивно расти, поскольку к нам будет распространяться поле высокого давления от мощного антициклона с северо-востока, поэтому будет преобладать погода без осадков. Как и прежде, с юго-востока будет поступать тёплая воздушная масса, обеспечивая и соответствующую температуру
По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями.
В Украине, кроме запада и юго-запада, местами небольшой дождь. Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в южной части и большинстве центральных областей туман.
Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с, в западных областях 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11°, в Карпатах 0-5° тепла; днём 12-17°, на Закарпатье и юге страны до 20°.
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