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The Washington Post
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Антициклон принесе тепло й переважно суху погоду - погода 21 жовтня

Київ • УНН

 • 102 перегляди

21 жовтня в Україні очікується переважно суха погода через посилення антициклону. Тепле повітря надійде з південного сходу.

Антициклон принесе тепло й переважно суху погоду - погода 21 жовтня

В Україні 21 жовтня погоду зумовить антициклон. Очікується тепло до 20°. Буде переважно без опадів, вранці тумани в низці областей. Про це УНН пише з посиланням на Укргідрометцентр.

21 жовтня синоптична ситуація складатиметься оптимістично для формування гарної погоди: атмосферний тиск інтенсивно зростатиме, бо до нас поширюватиметься поле високого тиску від потужного антициклону з північного сходу, тому переважатиме погода без опадів. Як і раніше, з південного сходу надходитиме тепла повітряна маса, забезпечуючи й відповідну температуру

- повідомили синоптики.

За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями.

В Україні, крім заходу та південного заходу, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, у південній частині та більшості центральних областей туман.

Вітер південно-східний, східний 5-10 м/с, у західних областях 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11°, в Карпатах 0-5° тепла; вдень 12-17°, на Закарпатті та півдні країни до 20°.

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Юлія Шрамко

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