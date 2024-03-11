Антимонопольный комитет начал исследовать дело о покупке французской компанией "Lifecell"

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Постоянный Синод Украинской Греко-Католической Церкви обнародовал заявление, в котором отверг предложение Папы Франциска поднять белый флаг и вести переговоры с россией, подчеркнув, что капитуляция означает смерть для украинцев, учитывая геноцидные намерения рф уничтожить украинскую идентичность.
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила непонимание относительно призыва Папы Франциска.