Антимонопольный комитет начал исследовать дело о покупке французской компанией "Lifecell"

АМКУ рассматривает, как компания DVL Telecom может получить контроль над компаниями "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр". Об этом передает УНН с ссылкой на Антимонопольный комитет Украины.

Детали

Антимонопольный комитет Украины начал рассматривать вопрос о том, как компания DVL Telecom может получить контроль над другими компаниями, такими как "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".

При рассмотрении заявлений о приобретении DVL Telecom контроля над группой "Лайфселл" возникла необходимость проверить действия группы "Лайфселл" и группы Turkcell, поскольку к отдельным лицам в них были применены санкции.

При рассмотрении заявлений о приобретении компанией DVL Telecom контроля над ООО "Лайфселл" и ООО "Уктауэр" выявлены основания для запрета этих операций.

Кроме того, Антимонопольный комитет пояснил, что не может предоставить DVL Telecom отдельное разрешение на приобретение ООО "Глобал Билги", поскольку все заявки на приобретение ООО "Лайфселл", ООО "Укртауэр" и ООО "Глобал Билги" образуют одну транзакцию.

Напомним,

Европейская комиссия оштрафовала компанию Apple на 1,8 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства из-за условий пользования App Store, которые ставили в невыгодное положение конкурентов на рынке потоковой передачи музыки и ограничивали пользователей.

Изменения в распределении радиочастотного спектра в телекоммуникациях. Правительство внесло в Верховную Раду Украины проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно рентной платы за пользование радиочастотным спектром (радиочастотным ресурсом) Украины.