Антикоррупционеры активизировались лишь перед угрозой собственным интересам, хотя годами имели все ресурсы для борьбы с коррупцией — политолог

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура годами имели ресурсы для борьбы с коррупцией, в частности в виде поддержки со стороны международных партнеров. Но активизировались лишь тогда, когда под угрозой оказались их собственные интересы. Такое мнение политолог Олег Саакян высказал в эфире "Апостроф TV", пишет УНН.

Саакян раскритиковал результативность антикоррупционных органов, которые годами имели высокие зарплаты, социальные гарантии, защищенное финансирование и мощную международную поддержку.

"Вы зарплаты тамошних людей видели? Вы соцпакет видели? При такой поддержке НАБУ и САП […] должны были показывать результаты значительно раньше. А начали давать результат только тогда, когда их попытались уничтожить. Сразу мотивация появилась. А какая мотивация? Сидишь себе, жиром заплываешь, извините, потому что все хорошо. Денег много, деньги зарезервированы и защищены, финансирование никто не заберет. А если вдруг кто-то захочет забрать, то из посольства звонят и сделают ой как больно тем, кто захочет это забрать", — считает Саакян.

Он считает, что активизация НАБУ и САП связана с тем, что у них "земля начала уходить из-под ног".

"Плюс есть и внешняя заинтересованность в этом процессе…", — считает политолог.

В то же время он отметил, что оценки специалистов, с которыми он общался по поводу НАБУ и САП, не дают оснований говорить о том, что их квалификация выросла.

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